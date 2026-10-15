Governo diz que 160 bombeiros da Força Nacional vão ajudar no combate a incêndios no Amazonas

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal informou hoje a mobilização de 160 profissionais da Força Nacional no combate a incêndios no Amazonas. São 120 bombeiros contratados e 40 bombeiros da própria Força. Além do reforço operacional, também foi comunicada a destinação prévia de equipamentos.

A ação fez parte do planejamento para o enfrentamento aos eventuais efeitos do El Niño. No Norte, Roraima, Acre e Amazonas houve agravamento das condições de seca. A redução no nível de chuvas leva a focos de incêndio na região da Amazônia. Até 31 de agosto, o governo federal informou a destinação ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas de 398 equipamentos de proteção individual (EPIs), 83 equipamentos, três veículos Ranger e três embarcações.

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O planejamento para o El Niño também conta com 4.410 brigadistas federais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ainda de acordo com informações do governo federal.

Até 21 de outubro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviará ao Amazonas, por meio da Força Nacional de Segurança Pública, um adicional de 29 bombeiros e nove viaturas. É com esse reforço que a mobilização do MJSP no Amazonas chega a 160 profissionais.