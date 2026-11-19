O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, explicou nesta quinta-feira (19) que a transição para a escala de trabalho 5x2 elevará o valor da hora trabalhada e, consequentemente, o custo das horas extras para os empregadores. A mudança, no entanto, não altera o salário fixo mensal do trabalhador. As novas regras fazem parte do decreto assinado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que institui a redução gradual da jornada e garante dois dias de descanso semanal remunerado.

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Com a nova legislação, a jornada semanal cairá do limite atual de 44 horas para 42 horas a partir de 16 de dezembro deste ano, e alcançará 40 horas em dezembro de 2027. O ministro explicou que, como o salário não sofrerá cortes, o cálculo para definir o valor da hora de serviço precisará ser alterado. Atualmente, o valor da hora de quem cumpre 44 horas semanais é calculado com o divisor 220. Com 42 horas, o divisor cai para 210, e com 40 horas, será de 200. Na prática, um funcionário que ganha R$ 3 mil continuará recebendo o mesmo valor, mas a sua hora de trabalho passará de R$ 13,64 para R$ 14,29 em dezembro deste ano, chegando a R$ 15 em 2027.

Para reduzir o impacto financeiro com o pagamento de horas extras mais caras, Marinho sugere que as empresas invistam em novas contratações. Durante a cerimônia, o ministro também fez questão de tranquilizar o setor empresarial, assegurando que o fim da escala 6x1 não significa que o comércio, hospitais ou indústrias deixarão de funcionar aos finais de semana ou em regime 24 horas. Segundo ele, as atividades econômicas poderão se adaptar por meio da reorganização das escalas de revezamento.

O decreto prevê flexibilidade para os setores que, por sua natureza, não conseguirem conceder os dois dias de descanso na mesma semana. Nesses casos excepcionais, acordos e convenções coletivas poderão definir a distribuição das folgas ao longo do mês, respeitando o limite constitucional e assegurando oito folgas mensais. A lei estabelece, ainda, que os trabalhadores que já cumprem jornadas de 40 horas ou menos na escala 6x1 também passarão a ter direito a dois dias de descanso.

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Regimes especiais, como a escala 12x36, utilizada em hospitais e serviços de vigilância, não serão extintos. Eles deverão, no entanto, passar por ajustes via negociação coletiva para se adequarem aos novos limites da jornada. Setores específicos, como transporte, aviação, trabalho marítimo e petrolífero, receberão regulamentações complementares.

Para esclarecer dúvidas e orientar a transição, o Ministério do Trabalho e Emprego publicará na próxima semana uma portaria complementar e um guia com perguntas e respostas. Equipes de inspeção e de relações do trabalho atuarão em todo o país para fiscalizar o cumprimento das novas diretrizes, garantindo, segundo o governo, uma mudança responsável e com segurança jurídica.