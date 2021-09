Da Redação

Governo descarta retomada do horário de verão neste ano

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que o horário de verão não deve ser retomado neste ano. Ele falou sobre o assunto após a inauguração de uma usina térmica em São João da Barra (RJ).

Segundo o ministro, o horário de verão não traria economia de energia. Nas últimas semanas diversos setores se manifestaram pelo atraso em uma hora do horário frente à crise hídrica que o País passa, e que afeta a geração de energia hidrelétrica. Uma resposta do governo era aguardada para esta semana.

Segundo o governo o horário de verão traria benefícios muito escalonados e atenderia apenas a poucos setores produtivos, além de transferir a demanda de energia para outros horários.

Uma pesquisa da semana passada, contudo, mostrou que 55% dos entrevistados eram a favor do horário de verão no País enquanto 38% eram contra. O horário de verão durou até 2019, quando foi cancelado no primeiro ano de mandato do atual governo.