Governo de SP investe em infraestrutura para turismo náutico de 13 municípios

Juliana Estigarríbia (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo vai investir R$ 18 milhões para o desenvolvimento do turismo náutico em 13 municípios do interior, localizados à beira de rios, lagos e represas. Segundo a pasta, a movimentação financeira direta e indireta nessas cidades deve passar de R$ 2,5 bilhões para R$ 8 bilhões por ano em 10 anos. As obras de infraestrutura começam nesta segunda-feira.

continua após publicidade .

Os municípios contemplados pelo plano são Avaré, Fartura, Pederneiras, Piraju, Sales, Timburi, Araçatuba, Mira Estrela, Pereira Barreto, Presidente Epitácio, Rosana, Rubineia e Três Fronteiras. Com o investimento, o número de turistas e excursionistas que atualmente está em torno de 1,7 milhão por ano deve chegar a quase seis milhões em dez anos, de acordo com estudo do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à secretaria.

Segundo a secretaria, a licitação do projeto foi vencida pelo grupo G1. A implantação das estruturas inclui passarelas, píeres flutuantes e sistemas de ancoragem, todos em peças pré-montadas. Em terra, caminho e passeio, decks de madeira, pergolado, mirante, paisagismo e mobiliário urbano. As maiores estruturas serão implantadas nos municípios de Mira Estrela e Pederneiras. As obras terminam em dezembro.

continua após publicidade .

São Paulo tem 120 municípios mapeados com vocação para turismo náutico, de acordo com a secretaria, com 630 quilômetros de costa marítima, cerca de 4.200 quilômetros de rios navegáveis e mais de 50 reservatórios (lagos e represas). "A ideia é revelar o potencial de um setor que pode gerar muitos empregos e movimentar a economia", diz o secretário de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz.

Estima-se que uma instalação de apoio náutico para 300 embarcações tenha impacto direto, indireto e induzido de R$ 141 milhões por ano na economia local e garanta 780 postos de trabalho, de acordo com a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e Implementos (Acobar) e Lidera Consultoria.