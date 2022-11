Governo de SP homenageia pai de Doria com nome em parque de Campos do Jordão

(via Agência Estado)

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), determinou que o Parque Capivari, em Campos do Jordão, passe a se chamar Parque João Doria - Capivari, em homenagem ao publicitário e pai do ex-governador João Doria. A mudança foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 8.

Com o número 67.245/22, o decreto destaca a "notável trajetória pública de João Agripino da Costa Doria, pai do ex-governador do Estado de São Paulo, João Doria Junior" e o "importante trabalho" que desenvolveu em prol de Campos do Jordão.

O decreto de mudança de nome foi assinado por Garcia no domingo, 6, durante a inauguração do novo teleférico do parque estadual, à qual compareceu o ex-governador. Na data, o espaço ganhou uma placa e nova sinalização com a nova denominação. O evento teve apresentações gratuitas do cantor Ivan Lins e da Brasil Jazz Sinfônica, durante o festival Arte Primavera - Campos: Florada Cultural.

O novo teleférico conta com dois modelos de passeio, o com cadeira aberta e o com cabine fechada. O parque está em concessão pública desde 2019, durante o governo Doria.

João Agripino da Costa Doria Neto foi jornalista, publicitário e deputado federal. Nascido em Salvador, em 1919, morreu no ano de 2000. Na cidade de São Paulo, dá nome a uma escola estadual no Itaim Paulista, na zona leste, desde antes do governo do filho.