Governo de SP dará crédito para produtores e pescadores do Litoral Norte

O governo de São Paulo abriu uma linha de crédito emergencial para produtores rurais e pescadores afetados pelos temporais no Litoral Norte. "A ajuda do governo de São Paulo vai chegar a todos que foram afetados pelas chuvas do Litoral Norte. Produtores e pescadores que tenham sofrido prejuízo contam agora com uma linha de crédito emergencial da Secretaria de Agricultura para manutenção e recuperação da produção agropecuária ou pesqueira. Crédito de até R$ 50 mil, com 72 meses pra pagar e carência de 24 meses", detalhou o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em publicação no Twitter neste domingo.

De acordo com a Secretaria de Agricultura de São Paulo, a linha será concedida por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O crédito emergencial poderá ser acessado pelos agricultores e pescadores por cadastro via internet ou por meio das Casas de Agricultura, polos regionais da secretaria.

O financiamento será sem juros, com prazo mínimo para pagamento de 12 meses e cronograma de liberação imediato, após aprovação do cadastro, segundo a secretaria. O governo também prorrogou os financiamentos em curso do FEAP para os produtores rurais afetados pelas fortes chuvas no Litoral.

O governo do Estado informou ainda que a partir de amanhã Tarcísio voltará a cumprir suas atividades no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. "Mas retornará com frequência a São Sebastião para acompanhar as atividades até que o último impactado pela tragédia esteja com a sua situação resolvida. Para acompanhar de perto os trabalhos de reconstrução no município, o governador Tarcísio anunciou ontem, sábado (25), a criação de uma gerência estadual", afirmou o governo, em uma publicação.

Nesta segunda-feira, 27, Tarcísio participará do evento Fórum São Paulo Global, do Brasil de Ideias, onde vai apresentar a empresários os planos do Estado para se tornar mais competitivo no comércio global. O evento une secretários de Estado e empresários para discutir as prioridades de São Paulo no Palácio Tangará.