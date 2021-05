Governo compra100 milhões de doses de vacina Pfizer

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Foi anunciado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (14) a compra de mais 100 milhões de doses de vacina, O contrato foi fechado com farmacêutica Pfizer em parceria com a empresa BioNTech.

Pelo contrato, as empresas responsáveis pelo imunizante deverão disponibilizar 200 milhões de doses até o fim deste ano. As 100 milhões de doses do contrato anunciado deverão ser entregues entre setembro e novembro deste ano.

O primeiro lote de 100 milhões de doses já começou a ser entregue no mês de abril, em uma remessa de 1 milhão de doses. Conforme o cronograma, está prevista a entrega de outros 2,5 milhões em maio e 12 milhões em junho.

Para o mês de maio, segundo o painel de vacinação contra a covid-19, estão previstos ainda 20,5 milhões de doses da Oxford/AstraZeneca produzida pela Fiocruz, 3,9 milhões da Oxford/AstraZeneca obtida pelo consórcio Covax Facility, cinco milhões da Coronavac e mais 842 mil da Pfizer pelo Covax Facility, totalizando 32,9 milhões de doses.