Governo brasileiro tenta incluir Lito Sousa em estudo experimental sobre doença rara nos EUA

O Ministério da Saúde formalizou um pedido para que o influenciador Lito Sousa, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), seja incluído na fase inicial de testes de um estudo clínico em Harvard, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 25, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Em publicação nas redes sociais, Padilha afirmou que integrantes do ministério estão em contato com a família do influenciador e com pesquisadores internacionais desde o fim de semana. Segundo o ministro, a pasta tem auxiliado na procura por centros de pesquisa e estudos relacionados à doença.

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"Apoiamos a busca de centros de pesquisa e estudos sobre a doença, assim como formalizamos a solicitação da inclusão de Lito na fase inicial dos testes do único estudo clínico ativo identificado até o momento, em Harvard", escreveu. Padilha ressaltou que atualmente não existe tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob.

O Itamaraty também foi mobilizado na tentativa de encontrar alternativas para o influenciador. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as embaixadas brasileiras nos países onde existem ensaios clínicos relacionados à DCJ foram acionadas para solicitar a inclusão de Lito nos estudos experimentais.

Centro de pesquisa diz estar em contato com equipe de Lito

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Também nesta terça-feira, o Broad Institute informou pelas redes sociais que está em contato com a equipe do influenciador para ajudar a avaliar as opções disponíveis. A manifestação ocorreu após o centro receber mensagens sobre o caso do brasileiro.

Localizado em Cambridge, no Estado americano de Massachusetts, o Broad Institute é resultado de uma parceria que envolve o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a Universidade de Harvard, hospitais associados a Harvard, outras instituições acadêmicas e empresas como Bayer e Novo Nordisk.

A mobilização ocorre em meio às tentativas da família de encontrar uma alternativa experimental para Lito. Nesta terça, Mila Seidl, mulher do influenciador, afirmou nas redes sociais que eles ainda não haviam conseguido uma vaga em estudos de tratamentos experimentais para a doença.

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Segundo Mila, a Ionis Pharmaceuticals, responsável por uma pesquisa com o medicamento experimental ION717, informou à família que o estudo está fechado para novos participantes e que não é possível disponibilizar a substância para uso compassivo. A família apontava o medicamento como sua "principal esperança de tratamento".

Lito faz apelo a pesquisadores

No domingo, 23, Lito apareceu publicamente pela primeira vez desde que o diagnóstico foi anunciado. Deitado em uma cama de hospital, o influenciador gravou em inglês um "pedido urgente" direcionado à Ionis, à Universidade de Harvard e à Mayo Clinic, no qual se colocou à disposição para participar como voluntário de estudos conduzidos pelas instituições.

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A mobilização em torno do caso também reúne familiares, amigos e fãs do criador do canal Aviões e Músicas. Mila relatou que o marido tem apresentado dificuldades para andar e perda de visão. O casal tem um filho de 7 anos.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa rara provocada por proteínas chamadas príons, agentes infecciosos menores que os vírus e formados apenas por proteínas altamente estáveis e resistentes a diferentes processos físico-químicos.

A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e a abordagem médica disponível é voltada aos cuidados paliativos e ao alívio dos sintomas.