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Governo brasileiro enviará um terceiro voo humanitário à Venezuela após terremoto

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 27.06.2026, 11:14:00 Editado em 28.06.2026, 13:11:57
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O governo brasileiro informou neste sábado, 27, que enviará um terceiro voo humanitário à Venezuela com kits de medicamentos e módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha. A operação integra o esforço internacional para reforçar o socorro às vítimas dos terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24).

Segundo o governo, o conjunto de medicamentos é voltado para o atendimento em situações de emergência e contém itens essenciais como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras.

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Ao todo, o Brasil enviará cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela. Com os kits, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento durante um mês. As doações ao país vizinho não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

A primeira equipe do Governo do Brasil destinada a apoiar a resposta aos terremotos que atingiram a Venezuela decolou na sexta-feira (26), a partir da Base Aérea de Guarulhos (SP), em aeronave KC-390 Millennium da FAB. O avião pousou, às 23h40 (horário de Brasília), na Base Militar da Força Aerea Venezuelana El Libertador, em Maracay.

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FAB/VENEZUELA/TERREMOTO/AJUDA HUMANITÁRIA
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