Governo autoriza novos concursos; total de vagas abertas chega a 8 mil

Foi anunciado nesta terça-feira (18), pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que serão abertos concursos para mais de 2.480 cargos efetivos no governo federal. Com as novas vagas, somadas àquelas já autorizadas este ano, são ao todo 8.360 abertas somente em 2023. O impacto orçamentário anual das novas vagas deve ser de R$ 546 milhões.

O novo pacote de autorizações contempla os seguintes órgãos:

“De fato, é o maior anúncio em muitos anos. É fruto um pouco desse represamento”, disse Dweck em coletiva de imprensa. Segundo ela, nos governos petistas Lula e Dilma, havia frequência anual maior de realização de concursos públicos.

Serão nomeados os candidatos aprovados nos seguintes órgãos: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituo Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Agência Nacional de Mineração (ANM). A autorização para a ANM é uma retificação com ampliação do número de vagas (de 24 para 27).

