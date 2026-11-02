Governo antecipa Bolsa Família de novembro e pagamentos podem superar R$ 1,1 mil

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) confirmou a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de novembro de 2026. Os depósitos, que tradicionalmente se estendem até o fim do mês, foram concentrados entre os dias 16 e 18, e o valor do benefício poderá ultrapassar R$ 1.100 para algumas famílias, dependendo da sua composição. A mudança no calendário foi estabelecida pela Portaria MDS nº 1.221, editada em outubro, com o objetivo de proteger as populações mais vulneráveis diante dos potenciais impactos climáticos causados pelo fenômeno super El Niño.

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De acordo com o novo cronograma, os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 receberão no dia 16 de novembro, enquanto aqueles com NIS final 2 terão o depósito efetuado no dia 17. Todos os demais inscritos, com NIS de finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, terão os valores creditados em lote único no dia 18 de novembro. Com essa adequação, os cidadãos que receberiam no dia 30, por exemplo, terão acesso aos recursos com 12 dias de antecedência. O governo já adiantou que a dinâmica de antecipação também será aplicada na folha de pagamentos de dezembro.

No que diz respeito aos valores, o programa passou por um reajuste de 15,04% em outubro, o que elevou o piso do benefício de R$ 600 para R$ 691 e estabeleceu a média de repasse em R$ 777. O montante final a ser recebido por cada lar é calculado com base nos adicionais de composição familiar. O desenho do programa estipula um benefício de renda de cidadania de R$ 164 por integrante, somado a R$ 173 extras por criança com menos de sete anos, e mais R$ 58 para gestantes, nutrizes e crianças ou adolescentes na faixa dos sete aos 18 anos incompletos. Na prática, uma família composta por cinco pessoas e que possua duas crianças menores de sete anos pode alcançar um repasse total de R$ 1.166 no mês.

Para consultar a situação do benefício e as datas de depósito, as famílias podem utilizar o aplicativo Caixa Tem, plataforma que também viabiliza o pagamento de contas, verificação de extratos e transferências via Pix. Outra alternativa para o acompanhamento é o aplicativo oficial do Bolsa Família. As autoridades reforçam que, para garantir o recebimento ininterrupto e ter acesso aos valores adicionais, é fundamental que os inscritos mantenham todas as informações rigorosamente atualizadas na base de dados do Cadastro Único.