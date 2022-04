Governo aciona aeronaves das Forças Armadas para atuar no Rio

Da Redação

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou neste sábado, 2, em nota, que segue apoiando o Estado do Rio de Janeiro, afetado por fortes chuvas. Segundo o comunicado, aeronaves das Forças Armadas foram acionadas e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, está em deslocamento para as regiões mais atingidas pelo temporal.

De acordo com a nota, o ministro Daniel Ferreira também fez contato com o governo do Rio, Cláudio Castro, e com a prefeitura de Angra dos Reis, um dos municípios mais atingidos. "Neste momento, um técnico da Defesa Civil Nacional já está no Rio de Janeiro ajudando nas ações de resposta e no socorro às vítimas. Como parte do apoio federal, também foram acionadas aeronaves das Forças Armadas para transportar militares do Corpo de Bombeiros para as regiões mais afetadas", diz a nota.

Ao menos 14 pessoas ficaram soterradas nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, no litoral sul fluminense, por conta de deslizamentos de terra. Os desabamentos atingiram ao menos quatro casas no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. Cinco pessoas foram resgatadas com vida por agentes da Defesa Civil, mas ainda há 11 desaparecidos, de acordo com relatos de parentes, informou a prefeitura de Angra, em nota divulgada neste sábado, 2.

