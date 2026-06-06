Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Governadora do Acre diz que construtora será responsabilizada por ponte que desabou

Escrito por Alessandra Monnerat (via Agência Estado)
Publicado em 06.06.2026, 14:51:00 Editado em 06.06.2026, 14:59:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A governadora do Acre, Mailza Assis (PP), disse neste sábado, 6, que a empresa responsável pela construção da ponte que desabou nesta sexta, 5, será responsabilizada. De acordo com a governadora, a ponte Frei Paolino Baldassari, em Sena Madureira, ainda estava "dentro do período de garantia". A obra, que custou R$ 36 milhões, foi inaugurada em março de 2024, na gestão do antecessor de Mailza, Gladson Cameli (PP).

A construção foi supervisionada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e executada em menos de dois anos pela Construtora Cidade. O Estadão tenta contato com a empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em comunicado, o governo acreano citou que o Código Civil define que empreiteiras são responsáveis pela solidez e segurança de obras por um prazo de cinco anos. Diante disso, informou que Procuradoria-Geral do Estado vai pedir tutela antecipada para obrigar a empresa a reconstruir a ponte ou oferecer uma solução de travessia para o rio Iaco - sobre o qual a estrutura que desabou passava.

A Procuradoria afirmou ainda que estuda pedir bloqueio cautelar de bens da empresa, no valor integral do contrato de construção. Outra medida será exigir que a construtora garanta assistência aos quatro feridos - um deles está em estado gravíssimo. A governadora disse que não há prazo definido para a reconstrução.

"A empresa já disponibilizou engenheiros para avaliar a estrutura, e todas as providências estão sendo tomadas para que os prejuízos não recaiam sobre a população", disse Mailza, de acordo com comunicado do governo estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo acreano afirmou que a obra foi contratada em modalidade integrada. "Nessa modalidade, a empresa Construtora Cidade assumiu integralmente a responsabilidade pelo projeto básico, projeto executivo e execução da obra, sendo a única responsável pelas decisões técnicas que determinaram a concepção e a construção do equipamento", comunicou.

O governo estadual acrescentou que "o projeto técnico, assim como todas as análises que envolvem a construção, ficou por conta da empresa, sem participação do Deracre ou do governo do Estado na concepção e execução do projeto".

Vale contrastar que, na época em que a obra foi entregue, em dezembro de 2023, um comunicado do governo do Estado destacou a participação de servidores estaduais na celeridade da construção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Trabalhamos desde o começo para atuar na construção no inverno e verão. Nos antecipamos às enchentes e agora conseguimos entregar a ponte para a população", disse no comunicado de 2023 a engenheira responsável pela obra, Thalia Kamila Gomes, do Deracre.

Variação no nível do rio

O governo acreano afirma que o que pode ter provocado o desabamento da ponte é o chamado "efeito de terras caídas", a erosão nas margens de rios. Segundo a administração estadual, trata-se de um fenômeno comum a rios jovens em formação, como o Rio Iaco, que tem cheias com alta densidade e seca severa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ressalte-se que a empresa tem vasta experiência em construção de pontes na região amazônica sendo, portanto, esperado que seus projetos contemplem soluções para o fenômeno das terras caídas para garantia da segurança da obra", afirmou em nota.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Acre Gladson Cameli Mailza Assis ponte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV