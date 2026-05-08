Governador em exercício nomeia ex-comandante do Bope como novo presidente do Detran-RJ
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O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ), nomeou o coronel da reserva da Polícia Militar Carlos Eduardo Sarmento da Costa, ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), para a presidência do Detran-RJ.
A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 8.
Sarmento comandou o Bope entre maio de 2015 e dezembro de 2016. Ele também atuou como assessor-chefe de Gestão e Modernização do próprio Detran.
Carlos Eduardo Sarmento foi subsecretário de Estado e chefe do Estado-Maior Geral da PM, comandante do Comando de Operações Especiais (COE), comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Especializado.