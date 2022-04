Governador do ES anuncia fim de uso de máscara e de passaporte vacinal

Da Redação

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou em suas redes sociais o término das medidas restritivas e preventivas contra a covid-19 no Estado. Segundo o governador, não será mais obrigatório o uso de máscaras em locais abertos e fechados ou da apresentação de passaporte vacinal para acesso a estabelecimentos.

No anúncio, Casagrande declarou que o Estado capixaba poderá lidar com o vírus da covid-19 "como qualquer outro assunto da área de saúde pública, sem a exigência de medidas qualificadas".

Segundo o governador, baseado no baixo número de novos casos e mortes no Estado, além da grande quantidade de capixabas vacinados com três doses do imunizante, a decisão é "segura" a ser tomada.

"Estamos com o coração alegre e a alma feliz por chegarmos a esse momento. Nossa equipe seguirá mobilizada para se reunir a qualquer momento que a pandemia exigir", ressaltou o governador. Profissionais da área de saúde ainda terão de usar máscaras e o uso será recomendado para a população mais vulnerável.