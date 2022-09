Google erra e 'anuncia' os finalistas da Copa do Mundo de 2022; veja

Da Redação

A Copa do Mundo deste ano promete!

Quem pesquisou pelo estádio que será utilizado na final da Copa do Mundo de 2022 no Google, ficou surpreso com a resposta oferecida pela plataforma. Junto ao "palco" da grande final, a ferramenta de pesquisa "anunciou" os finalistas da competição: Brasil x França.

De acordo com o Google, o confronto entre as equipes ocorreria no dia 18 de dezembro, justamente na data final da Copa do Mundo.

Assim que o caso ganhou repercussão na web, a plataforma corrigiu a informação do evento "falso". A pesquisa realizada pelos internautas consistia em procurar por “Lusail Iconic próximos eventos”.

fonte: Reprodução/Gaz O caso repercutiu nas redes sociais

Os internautas comentaram sobre o erro nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Twitter. "Quer dizer que a Google já sabe quem vai estar na final da Copa do Mundo então", disse um usuário. "Se tivesse passado nos Simpsons eu acreditaria", disse outro, em referência às várias profetizações do seriado.

"Se tá no Google é verdade", ironizou mais um internauta.

A competição começa no dia 20 de novembro. A Seleção Brasileira de Futebol busca o hexa nesta Copa do Mundo. No Grupo G, a seleção comandada por Tite estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.

Já a França defende o título conquistado em 2018. A equipe de Deschamps está no Grupo D e estreia dois dias antes, contra a Austrália.

Com informações do site Isto É.

