Goodhead: Está nas mãos da BHP achar solução em 90 dias ou até 3 anos

Célia Froufe (via Agência Estado)

O advogado do escritório britânico PGMBM Tom Goodhead disse nesta sexta-feira, 8, que está "nas mãos da BHP" encontrar uma solução rápida, em 90 dias, para as vítimas da tragédia de Mariana (MG) ou estender o processo no Brasil e na Corte Inglesa por mais dois ou três anos. O desastre ocorreu em novembro de 2015.

"A BHP tem a opção de encurtar o sofrimento das vítimas e ir ao encontro do interesse dos acionistas, executivos e das vítimas e chegar a uma conclusão mais célere", disse durante entrevista coletiva que ocorre neste momento em Londres. "Espero que a BHP faça a coisa certa", repetiu.

De acordo com ele, este é um dos motivos pelos quais não há como dizer qual a data exata para que a indenização chegue às mãos dos atingidos. "Faremos tudo para que as negociações preservem os interesses dos clientes", completou uma advogada brasileira que acompanha a conferência.

Goodhead citou o trecho do filme 'A Good Man', que diz: "Se você quer a verdade, você precisa aguentar a verdade".