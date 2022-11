Golpistas internam idosa para vender casa em São Paulo

Da Redação

Suspeitos internam idosa em clínica de Santa Isabel

Uma idosa foi vítima de um golpe e internada de forma compulsória em uma clínica de repouso em Santa Isabel, na Grande São Paulo. O objetivo dos golpistas era vender a casa da vítima, localizada na Lapa, zona oeste da capital.

A vítima afirmou à Record TV que mora na residência, localizada na rua Marcílio Dias, número 165, há cerca de 20 anos e cuidava de uma amiga, que acabou falecendo. A casa, então, foi herdada pela idosa.

Com a vítima morando na casa, em um local avaliado em mais de um milhão e duzentos reais, os golpistas planejaram tirar a idosa da residência e interná-la em uma clínica, para que ficassem com a casa.

A vítima afirmou que estava no endereço quando uma ambulância surgiu na porta de sua residência, com os golpistas arrombando a porta. Um deles disse que um mandado judicial havia sido expedido e afirmou que a mulher teria que acompanhá-los à uma clínica, para fazer alguns exames.

A vítima, porém, não sabia que haviam pagado três meses de internação para que ela fosse impedida de voltar para a residência.

Os homens a levaram para Santa Isabel, na Grande São Paulo. Enquanto esteve internada, os próprios funcionários da clínica perceberam que a mulher não tinha problemas mentais, como dito pelos golpistas.

Os vizinhos viram, no dia seguinte, uma caçamba para limpar a casa e um homem, identificado como Rodrigo Nascimento Martins, que se disse o novo proprietário do imóvel. A vizinhança estranhou a ausência da antiga proprietária no local.

Ele disse que havia comprado a casa de um "vigia da rua". Segundo os vizinhos, o homem planejava ficar com a residência. Ele disse à Record TV que a antiga moradora, que faleceu, prometeu para ele que a casa seria dele, sem algum documento ou escritura que comprovasse o fato.

Além disso, segundo informações do repórter Marcos Guimarães, seria Rodrigo quem havia entrado em contato com a clínica de internação, se passando por responsável legal da idosa.

Um policial civil que mora na vizinhança decidiu investigar e as equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) foram até a clínica neste sábado (27) para tirar a idosa do local.

O "vigia da rua" disse ainda que recebeu cerca de R$ 20 mil pelo valor da casa. Segundo a polícia, o comprador do imóvel tem passagens pela polícia por uso de documento falso. A investigação, também segundo o repórter, não tem dúvidas de que Rodrigo e Carlos tentaram dar um golpe na idosa.

Ninguém foi preso e o caso foi registrado no 91° Distrito Policial do CEAGESP.

Com informações: R7

