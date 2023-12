'Golpista do amor' que marcava encontros pelas redes é presa

Golpista do amor foi presa no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher por furto mediante fraude na madrugada deste sábado (2). De acordo com as investigações, Raquel de Melo Pereira, 25 anos, marcava encontros pelo Instagram para roubar as vítimas.

continua após publicidade

A suspeita tem 18 anotações por crimes de estelionato e furtos e já tinha sido presa em flagrante no final do ano passado. Ela entrou em liberdade em 7 de setembro.

-LEIA MAIS: Motorista que atropelou Kayky Brito pretende se candidatar a vereador

continua após publicidade

Raquel foi detida na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116 norte). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 39ª Vara Criminal da Capital.

Segundo informações da polícia, no mês passado, durante um encontro, ela roubou todo o dinheiro do homem que tinha conhecido na rede social e ficou com o cartão bancário dele, com o qual realizou transações.

No episódio que a levou para a prisão em flagrante, no ano passado, Raquel conseguiu desviar dinheiro pelo aplicativo do banco do celular da vítima.

Com informações do g1

Siga o TNOnline no Google News