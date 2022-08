Golpista apresenta CNH bizarra ao INSS na tentativa de se aposentar

Da Redação

O golpista tentou usar o documento falso para pedir aposentadoria

Uma situação para lá de audaciosa foi registrada por funcionários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) na região do Distrito Federal (DF). A equipe de monitoramento de benefícios detectou, em um dos pedidos de aposentadoria feitos à autarquia federal, um documento bizarro. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) havia sido fraudada com a foto de um modelo e apelidos no lugar dos nomes. O caso, que superou todos os limites, foi registrado para apuração na Polícia Federal (PF).

A tentativa de fraude foi descoberta pela Superintendência Norte/Centro-Oeste, onde o trabalho de monitoramento de benefícios identificou a tentativa de golpe. O autor seria morador do município de Valparaíso, no Entorno do DF e tentou usar o documento falso para pedir aposentadoria.

Para evitar as fraudes, os servidores trabalham para comprovar se a pessoa que fez o pedido realmente tem condições ou algum tipo de vínculo com o INSS. Caso a fraude seja comprovada e o golpista tenha algum tipo de vínculo com a autarquia, ele perde o benefício levando em consideração a tentativa de estelionato.

outros golpes

A Polícia Federal deflagrou a Operação Polimorfa, na manhã desta segunda-feira (8/8), para desmantelar esquema de crimes de fraude envolvendo recebimento de valores indevidos de seguro-desemprego mediante apresentação de documentos falsos. Apurações apontam que uma mulher chegou a mudar o nome e o visual diversas vezes a fim de aplicar os golpes.

A ação mobilizou 22 policiais federais, que cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Fortaleza (CE). A principal investigada foi presa. Segundo a PF, ela tem atuação destacada no esquema criminoso criando pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de simular demissões para fins de recebimento indevido de seguro-desemprego.

As investigações tiveram início em 2022 com base em fraudes registradas em 2018. Os trabalhos foram feitos em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Ministério do Trabalho e com a Controladoria Geral da União (CGU). Os policiais identificaram indícios de irregularidades na concessão de 55 benefícios do seguro.

