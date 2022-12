Golpista 'aluga' casa na praia e alerta vítima: 'não vá'

Da Redação

O próprio golpista alertou a vítima sobre a 'falcatrua'

Um homem recebeu de uma pessoa improvável o alerta de que havia caído em um golpe: o próprio golpista. Após o pagamento de R$ 2,8 mil pela locação de uma casa de praia no Guarujá, o morador de Campinas foi aconselhado pelo suposto locador a não ir para o destino.

“Estou entrando em contato para pedir que não vá ao local, pois nada do que conversamos existe, infelizmente é nosso trampo”, escreveu o golpista, que ainda acrescentou a mensagem com “Deus abençoe vocês”. O homem, que viajaria com mais de 10 pessoas, garantiu ter feito pesquisas para conferir a veracidade do anúncio.

Os responsáveis pelo golpe mantinham um perfil no Instagram com mais de 16 mil seguidores, contendo diversas fotos da suposta casa na praia da Enseada, no Guarujá. O amplo local contaria com piscina, mesas, deque, e até chopeira disponíveis para os hóspedes.

Sérgio havia feito dois pagamentos antecipados para a hospedagem na casa no Guarujá, no total de R$ 2,8 mil. “Quando nós fizemos a reserva, checamos muitas coisas. O endereço, pelo Google Mapas, tinha tudo certinho. Não tinha como duvidar”, afirmou. Porém, dois dias antes da viagem para a casa no Guarujá, o agricultor recebeu uma mensagem inesperada do responsável pelo golpe.

As informações são do Metrópoles.

