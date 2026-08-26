Golpe usa perfil falso de vereadora e juiz fake para cobrar Pix de trabalhadores em SC

Ao menos seis pessoas já procuraram a sede do Fórum da comarca de Lages para denunciar abordagens suspeitas

Criminosos estão usando perfis falsos de uma vereadora de Lages (SC) e de um suposto juiz para aplicar golpes em prestadores de serviço na Serra catarinense. Ao menos seis pessoas já procuraram a sede do Fórum da comarca de Lages para denunciar abordagens suspeitas. Duas delas tiveram prejuízos financeiros: uma transferiu R$ 3 mil, a outra perdeu R$ 380. O caso está sendo investigado.

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O golpe começa com o contato de um perfil falso que usa o nome e a imagem da vereadora Bruna Uncini. A vítima recebe uma oferta de contratação para o transporte de cestas básicas na região. Depois que a pessoa aceita o serviço, os golpistas direcionam o atendimento para um segundo integrante do esquema, que se apresenta como o falso “juiz Marco Aurélio”. Ele orienta que a retirada dos suprimentos ocorra na sede do Fórum de Lages, para dar aparência de legitimidade à negociação.

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Durante a simulação do pagamento pelo frete, os criminosos informam que depositaram um valor acima do combinado e pedem que a vítima devolva a diferença via Pix. A vítima, enganada por um comprovante falso ou inexistente, transfere o dinheiro e só percebe a fraude ao tentar contato com as autoridades.

Fórum esclarece que não contrata serviços nem solicita valores via aplicativos

Em nota, a direção do Fórum de Lages esclareceu que não realiza contratações de fretes por aplicativos de mensagens nem solicita devoluções de valores ou pagamentos aos cidadãos. A comarca reforçou que magistrados do Estado não atuam no intermédio de negociações comerciais ou de transporte dessa natureza.

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A orientação das forças de segurança é para que a população desconfie de propostas de trabalho que envolvam devoluções financeiras ou depósitos antecipados. Em caso de mensagens suspeitas, a recomendação é não clicar em links, ignorar os contatos e não realizar qualquer envio de dinheiro. As vítimas devem registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil para auxiliar no rastreamento das contas envolvidas. O caso segue sob investigação para identificar a origem dos perfis e dos números utilizados.