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'Golpe do amor': mulher descobre que namorado era um estelionatário ao pesquisar no Google

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 14:12:00 Editado em 25.06.2026, 14:24:35
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A Polícia Civil de São Paulo investiga um homem suspeito de aplicar o chamado golpe do amor. Segundo denúncia, Thiago Cristiano Boch, de 38 anos, é acusado pela ex-namorada de estelionato.

A ocorrência foi registrada na última sexta, 19, em Franca no interior do Estado. O Estadão tenta contato com a defesa de Thiago Cristiano Boch. O espaço segue aberto.

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Após notar os golpes, a vítima fez uma pesquisa com o nome do rapaz e o sobrenome que ele tem tatuado no corpo e encontrou uma série de denúncias contra o rapaz, segundo revelado por ela em entrevista à TV Globo.

"Peguei e joguei Thiago Boch no Google e já veio direto as reportagens que ele tinha mais de 20 casos de estelionatário contra mulheres em Minas Gerais, na Paraíba", contou a mulher que perdeu R$ 15 mil após cair no golpe do amor.

No crime denominado golpe do amor, o criminoso constrói um vínculo afetivo com a pessoa por meio de aplicativos de namoro com o intuito de obter favores financeiros, bens ou dados sensíveis.

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