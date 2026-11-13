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Gol diz que dois voos previstos dos EUA para Brasília hoje estão mantidos

Escrito por Leonardo Godim (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Gol informou nesta sexta-feira, 13, que há dois voos previstos para esta noite com origem nos Estados Unidos. Até o momento, a empresa não anunciou cancelamentos.

O voo G3 7635, de Orlando (MCO) para Brasília (BSB), tem decolagem programada para as 21h no horário local (23h em Brasília). O G3 7749, de Miami (MIA) para Brasília, está marcado para as 21h35 local (23h35 em Brasília).

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A autoridade de aviação civil americana (FAA) decidiu suspender as decolagens em todos os aeroportos do país por problemas na comunicação dos aviões com as torres de controle aéreo. Não há previsão para o fim da suspensão.

Em nota, a Gol disse estar ciente da decisão da FAA e afirmou que "todas as futuras ações" em relação aos dois voos seguirão o compromisso da companhia com a segurança, que ela chama de seu "valor número 1".

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EUA/ESPAÇO AÉREO/FECHAMENTO GOL voos
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