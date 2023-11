GM tem mão dilacerada ao acionar bomba achando que era rastreador

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente deixou um guarda municipal gravemente ferido. A vítima, identificada como Kleber Pugliezzi, de 44 anos, se feriu com uma bomba caseira.

De acordo com as informações do Metrópoles, o agente de segurança de Goiás recebeu um objeto desconhecido em sua residência e, ao verificar o item, acreditou ser um rastreador veicular.

Um colega instruiu Kleber a acionar o dispositivo, que explodiu e causou ferimentos graves na mão e perfurações no peito da vítima. Por conta das lesões sofridas, o guarda municipal foi encaminhado para um hospital de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, onde se encontra internado em estado grave.

Apurações preliminares apontam que o item recebido por Kleber foi emitido por um conhecido.

As autoridades foram acionadas e conseguiram localizar e prender o responsável por enviar o explosivo à casa de Pugliezzi. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

