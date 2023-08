Girafa nasce sem manchas e se torna celebridade em zoológico dos EUA

Uma girafa nasceu sem nenhuma mancha e se tornou uma celebridade no Brights Zoo, um zoológico do Tennessee, nos Estados Unidos. O "pequeno" bebê é uma fêmea, nasceu no último dia 31 de julho e já tem 1 metro e 80 centímetros de altura.

O zoológico anunciou um concurso no Facebook para escolher o nome da girafinha, que é considerada rara e possivelmente a única do mundo. A escolha vencedora será divulgada no próximo dia 4 de setembro. As opções e seus significados são:

Kipekee - única;

Firali - incomum ou extraordinária;

Shakiri - a mais bonita;

Jamella - de grande beleza.

Em uma entrevista ao canal de TV Fox, o fundador do zoológico, Tony Bright, disse que a girafa é linda. "Especialistas em girafas acreditam que ela seja a única girafa reticulada de cor única que vive em qualquer lugar do planeta."

No entanto, ainda não se sabe se há algo que explique a ausência de manchas no bichinho.

