Ginecologista é indiciado por estupro em SP; Cremesp abre sindicância
O ginecologista Osmar Trojan é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro. O médico foi formalmente indiciado pelo crime, previsto no artigo 213 do Código Penal, e também é alvo de uma sindicância instaurada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).
A investigação policial é conduzida pelo 1º Distrito Policial de Itapecerica da Serra, por meio de um inquérito instaurado para apurar o caso. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para esclarecer os fatos. O Estadão busca contato com o advogado do ginecologista, Alessandro Fischer Martins Silveira. O espaço segue aberto.
Em nota, o Cremesp informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso, mas não forneceu detalhes sobre o procedimento, que corre sob sigilo determinado por lei.