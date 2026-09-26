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COTIDIANO

Ginecologista é indiciado por estupro em SP; Cremesp abre sindicância

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ginecologista Osmar Trojan é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro. O médico foi formalmente indiciado pelo crime, previsto no artigo 213 do Código Penal, e também é alvo de uma sindicância instaurada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).

A investigação policial é conduzida pelo 1º Distrito Policial de Itapecerica da Serra, por meio de um inquérito instaurado para apurar o caso. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para esclarecer os fatos. O Estadão busca contato com o advogado do ginecologista, Alessandro Fischer Martins Silveira. O espaço segue aberto.

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Em nota, o Cremesp informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso, mas não forneceu detalhes sobre o procedimento, que corre sob sigilo determinado por lei.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
GINECOLOGISTA/SP/ESTUPRO/INDICIAMENTO
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