Gestão na Saúde será pautada pela Ciência e diálogo, diz ministra Nísia Trindade

Marlla Sabino (via Agência Estado)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta segunda-feira, 2, que sua gestão à frente da Pasta será pautada pela Ciência e diálogo entre comunidades científicas e sociedade. Em sua cerimônia de investidura de cargo, em Brasília, a cientista mencionou o governo de Jair Bolsonaro e disse que o governo que se encerrou trouxe um período de "obscurantismo e negação da ciência e cultura''.

A cientista e pesquisadora é a primeira mulher a chefiar a Pasta, assim como foi a primeira a presidir a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.

Durante o evento nesta segunda, o Conselho Deliberativo da Instituição prestou uma homenagem à nova ministra. Em seu discurso, Nísia reforçou a importância dos laboratórios públicos e citou, além da Fiocruz, o Instituto Butantan, responsável pela produção da CoronaVac.

Em seu discurso, Nísia agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela "generosidade em liderar novamente nossa sociedade" e recolocar o País no destino de uma nação que promove o desenvolvimento sustentável e um ambiente de paz.

Ela também agradeceu o convite para compor o governo e contou que, ao ser escolhida, o presidente disse que gostaria de alguém comprometido com o Sistema Único de Saúde (SUS) no cargo.

"E mais, disse que queria alguém com sensibilidade para o sofrimento do nosso povo, cuidado com esse povo, como ele bem tanto afirma, sobretudo com a população mais pobre", disse. "Podem ter certeza que firmei esse compromisso com muita convicção de quem há muito tempo estuda as desigualdades neste País e que atua na área de Ciência e Tecnologia", afirmou a ministra.

Nísia indicou que pretende trabalhar de forma cooperativa à frente do Ministério da Saúde. Afirmou que não é possível realizar essa tarefa de "forma isolada", que saúde precisa estar em todas as políticas e indicou querer trabalhar em parceria com demais entes. "Minha gestão se pautará pelo imprescindível trabalho colaborativo", disse. "Reforço meu compromisso com gestão e cooperação interfederativa."

Além de cumprimentar ex-ministros da Saúde, Nísia saudou ministros que irão compor o governo Lula. Estiveram presentes no evento de investidura de cargos os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Ana Moser, do Esporte; Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação; Esther Dweck, da Gestão; Cida Gonçalves, da Mulher; e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social.

Vacina

Logo no início de sua fala, Nísia citou o fato de não estar utilizando máscara de proteção, mas afirmou que todos têm "convicção na proteção das vacinas".

Ela aproveitou para incentivar que todos os brasileiros e brasileiras completem seu esquema vacinal.