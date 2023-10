Gestão estadual lamenta ataque a escola em Sapopemba, que deixou aluna morta e três feridos

O ataque a tiros dentro da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23, deixou uma aluna morta e outros três estudantes. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O autor do ataque foi apreendido no local pela polícia e encaminhado para a delegacia. O caso está sob investigação.

De acordo com a Polícia Militar, um dos feridos atendidos não foi atingido pelos disparos, mas se feriu ao tentar fugir do ataque. A ocorrência foi registrada por volta das 7h30.

A gestão estadual, em nota, lamentou o caso e se solidarizou com as famílias das vítimas do ataque. "Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque", detalhou o governo estadual.

O agressor foi apreendido na escola e encaminhado ao 70ºDP (Sapopemba), assim como a arma usada por ele no atentado. Ainda não há informações se era ou não aluno da escola. A investigação segue em andamento.

Por meio das redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o "terrível ataque" e disse que a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, expressou solidariedade pelo caso e disse que o laboratório de crimes cibernéticos foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações.