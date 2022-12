Gestante é internada em estado grave após ser agredida a marteladas

Da Redação

As agressões ocorreram na madrugada de quarta-feira (14)

Uma gestante foi encaminhada em estado grave para um hospital do Rio de Janeiro depois de ser agredida a marteladas. A família da vítima, identificada como Vanessa Brito dos Santos, de 34 anos, acusam o ex-companheiro da mulher pelas agressões e alegam que ele não aceitava o fim do relacionamento.

Por conta da gravidade, os médicos tiveram que submeter Vanessa a uma cesárea de emergência, aos sete meses de gestação. De acordo com as informações da família, o bebê passa bem.

Inicialmente, ela havia sido encaminhada para uma unidade de saúde, mas, como caso era delicado, precisou ser transferida para o hospital. Ele está internada no Hospital Miguel Couto.

Em uma entrevista ao G1, uma familiar disse que Vanessa estava sofrendo ameaças. “Já tinha dez meses que ela estava separada dele. Ela conviveu com ele durante 17 anos. E sempre sofrendo ameaças, sofrendo agressões, até que ela decidiu largar ele. Estava separada dele, mas ele vinha a ameaçando”, disse.



As agressões aconteceram na madrugada de quarta-feira (14), em Curicica, bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mulher teve ferimentos graves na cabeça e no rosto.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Jacarepaguá, investiga o caso e o trata como tentativa de feminicídio.

Um pé-de-cabra foi usado para arrombar a porta da casa onde a gestante estava e um martelo foi usado nas agressões. O local ficou com muitas marcas de sangue espalhadas. Os policiais apreenderam os utensílios que teriam sido usados para agredir Vanessa.



A filha da vítima conseguiu pedir socorro após as agressões, mas ela já estava desacordada.

“Ele invadiu a casa dela de madrugada e pegou o martelo. Foi com martelo, invadiu a casa dela e deu muita martelada na cabeça dela, na cara dela, batendo muito nela com o martelo. E ela pegou e saiu desacordada. Minha sobrinha ali pediu socorro, ele conseguiu fugir”, contou a irmã de Vanessa.

O casal tinha cinco filhos e Vanessa esperava o sexto.



Para tentar fugir das agressões, ela se mudou de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde ela vivia com o então companheiro, para Curicica, onde estava morando.

Com informações do G1.

