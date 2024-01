Gestante é encontrada morta e namorado é o principal suspeito

Uma mulher de 42 anos, grávida de oito semanas, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (1º) com sinais de enforcamento na casa onde morava no bairro Conquista, em Rio Branco, no Acre. De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso é tratado como possível feminicídio. O namorado de Luzia Costa é o principal suspeito pelo crime e está sendo procurado pelas autoridades.

Luzia foi sepultada na manhã desta terça-feira (2) e deixa dois filhos. Um amigo da família informou que a vítima estava na casa dela com o namorado, na madrugada após o Réveillon, quando um dos filhos chegou e chamou por ela. Quando não recebeu uma resposta, ele foi até o quarto e percebeu que a mãe estava desacordada.

O namorado, que ainda estava no local, disse ao filho de Luzia que eles haviam consumido drogas durante toda a noite e, como consequência, ela havia sofrido uma overdose. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (Samu) foi acionada e levou a mulher já sem vida para o necrotério de Rio Branco.

Apenas após a chegada do corpo no Instituto Médico Legal (IML) a família foi informada sobre as marcas de enforcamento encontradas na mulher. “Ele [o suspeito] escapou porque colocou um pacote de droga na cintura dela, para dizer que foi overdose. Foi por isso que ele escapou, e conseguiu fugir. Quando o filho dela a encontrou, ele disse que eles tinham usado droga e ela tinha sofrido uma overdose”, afirmou o amigo da família.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). As informações são do g1.

