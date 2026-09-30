Gerente de banco é presa suspeita de desviar R$ 2,1 milhões de contas de idosos

Uma funcionária de 40 anos de uma agência bancária no município de Miguelópolis, no interior de São Paulo, foi presa em flagrante sob a suspeita de liderar um esquema que desviou cerca de R$ 2,1 milhões de contas bancárias de clientes vulneráveis entre os anos de 2024 e 2026.

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A prisão ocorreu e contou com o cumprimento de mandado contra o namorado da suspeita, um dentista de 56 anos, apontado pelas investigações como coautor na movimentação e ocultação dos recursos financeiros ilícitos.

Aproveitando-se da função de gerência que exercia no estabelecimento, a mulher realizava saques não autorizados, contratações de empréstimos fraudulentos e transferências bancárias sem o consentimento dos titulares.

Os alvos prioritários da ação criminosa eram pessoas com pouca habilidade no manuseio de aplicativos bancários e idosos sob curatela. Em um dos casos registrados no boletim de ocorrência, uma única vítima teve um prejuízo estimado em R$ 1,76 milhão acumulado ao longo das operações irregulares.

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O esquema contava com o apoio da conta pessoal do companheiro da gerente e da empresa mantida por ele para pulverizar os montantes desviados. O grupo efetuava transferências triangulares, simulações de pagamentos de salários e prestação de serviços fictícios, além de constantes retiradas de altas quantias em espécie diretamente na agência.

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Em nota oficial, a agência informou que sua equipe de inteligência colabora integralmente com a Polícia Civil nas investigações desde o início da apuração e assegurou que nenhum cliente afetado sofrerá prejuízos financeiros.