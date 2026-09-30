Gerente de banco é presa suspeita de desviar R$ 2,1 milhões de contas de idosos
Investigações apontam que golpe visava clientes vulneráveis com pouca familiaridade digital
Uma funcionária de 40 anos de uma agência bancária no município de Miguelópolis, no interior de São Paulo, foi presa em flagrante sob a suspeita de liderar um esquema que desviou cerca de R$ 2,1 milhões de contas bancárias de clientes vulneráveis entre os anos de 2024 e 2026.
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A prisão ocorreu e contou com o cumprimento de mandado contra o namorado da suspeita, um dentista de 56 anos, apontado pelas investigações como coautor na movimentação e ocultação dos recursos financeiros ilícitos.
Aproveitando-se da função de gerência que exercia no estabelecimento, a mulher realizava saques não autorizados, contratações de empréstimos fraudulentos e transferências bancárias sem o consentimento dos titulares.
Os alvos prioritários da ação criminosa eram pessoas com pouca habilidade no manuseio de aplicativos bancários e idosos sob curatela. Em um dos casos registrados no boletim de ocorrência, uma única vítima teve um prejuízo estimado em R$ 1,76 milhão acumulado ao longo das operações irregulares.
O esquema contava com o apoio da conta pessoal do companheiro da gerente e da empresa mantida por ele para pulverizar os montantes desviados. O grupo efetuava transferências triangulares, simulações de pagamentos de salários e prestação de serviços fictícios, além de constantes retiradas de altas quantias em espécie diretamente na agência.
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Em nota oficial, a agência informou que sua equipe de inteligência colabora integralmente com a Polícia Civil nas investigações desde o início da apuração e assegurou que nenhum cliente afetado sofrerá prejuízos financeiros.