Genitores são presos no Rio de Janeiro por morte de recém-nascido

Casal confessou participação no crime em Duque de Caxias, mas cada um atribui ao outro a responsabilidade pela morte do bebê

Um casal foi preso em flagrante por homicídio qualificado após confessar envolvimento na morte do próprio filho recém-nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Apesar de admitirem o crime à Polícia Civil, Larissa Monteiro da Costa, de 22 anos, e Bruno Lucas Ribeiro da Silva, de 29 anos, apresentaram versões contraditórias e trocaram acusações sobre quem teria sido o responsável por matar a criança.

- LEIA MAIS: Empresário de Cambira desabafa após arrombamento: "Levaram mais de R$ 45 mil"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso foi descoberto após Larissa passar mal e procurar atendimento no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Ao constatarem sinais de um parto recente, os profissionais de saúde desconfiaram da situação e acionaram as autoridades. Parentes da jovem, que declararam desconhecer a gestação, foram até a residência do casal, encontraram o bebê e o levaram à unidade médica, onde o óbito foi verificado.

Segundo a investigação conduzida pela 60ª DP (Campos Elíseos), o menino nasceu com vida. Em seu depoimento, Larissa alegou que não desejava o filho e admitiu ter tentado asfixiá-lo logo após o nascimento. Ela afirmou, no entanto, que entregou o recém-nascido ao companheiro por estar debilitada e que Bruno teria sido o responsável por finalizar a ação que causou a morte da criança.

Por sua vez, Bruno negou ter assassinado o filho e atribuiu a autoria do crime integralmente à companheira. Ele admitiu aos investigadores apenas ter colocado o corpo do bebê em um saco plástico e ajudado na ocultação após o falecimento. Diante das divergências nos depoimentos, a Polícia Civil mantém as apurações para esclarecer a exata dinâmica dos fatos e determinar o grau de responsabilidade de cada um no homicídio.