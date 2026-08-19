Gêmeos se casam com gêmeas em cerimônia celebrada por padres e coroinhas também gêmeos na Índia

Um casamento inusitado reuniu quatro pares de irmãos idênticos no altar da histórica Igreja Metropolitana de Changanassery, no distrito de Kottayam, na Índia. Dois irmãos gêmeos se casaram com duas irmãs gêmeas em uma cerimônia que contou com um detalhe ainda mais raro: a união foi oficializada por padres gêmeos e auxiliada por coroinhas que também eram gêmeos. O evento chamou a atenção dos moradores da região e as imagens da celebração rapidamente repercutiram nas redes sociais.

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Os noivos Akhil K Thomas e Nikhil K Thomas, de 32 anos, que trabalham na Marinha Mercante, oficializaram o matrimônio com as irmãs Maggie Mary e Maria Mary, de 31 anos, profissionais do setor de Tecnologia da Informação. De acordo com as famílias, os casais nutriam desde a infância o sonho de celebrar o casamento cercados por outros gêmeos. Para tornar o desejo realidade, a missa foi conduzida pelos sacerdotes Anto e Ajo Pezhumkadu e contou com o apoio de Geron e Johan James, que atuaram como coroinhas.

Para os parentes e amigos presentes, o evento marcou não apenas a união afetiva dos dois casais, mas a aliança de famílias que compartilhavam o mesmo entusiasmo pela coincidência. Os padres que conduziram a cerimônia descreveram a ocasião como uma experiência rara e memorável, ressaltando a satisfação de abençoar o início de um novo capítulo na vida dos irmãos. As informações sobre a cerimônia foram divulgadas originalmente pelo portal de notícias indiano ETV Bharat.