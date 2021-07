Da Redação

Gelo na pista provoca acidente fatal em Santa Catarina

Um sargento da Polícia Militar (PM) de Santa Catarina morreu após acidente na Serra Catarinense. De acordo com informações da PM, havia formação de gelo na pista. Cinco pessoas envolvidas na batida foram encaminhadas ao hospital.

Segundo a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, na SC-390, em Anita Garibaldi. Um veículo Gol, saiu da pista e bateu contra a viatura policial.

A PM informou que havia formação de gelo na pista no momento do acidente, o que pode ter provocado a colisão. Na viatura estavam o sargento Junior, que apresentou fraturas nas pernas, o sargento Cavalheiro, que estava desorientado no momento do atendimento, o cabo Muzeka, que não apresentava ferimentos consideráveis e o sargento Gilmar, que morreu no local.

Os ocupantes do Gol, eram o condutor David da Silva, de 35 anos, e Luana de Fátima Souza, 28. David apresentava dores fortes na coluna cervical e foi encaminhado estável ao hospital. Luana, a carona do veículo, sofreu fratura no crânio, membro inferior e pode ter comprometido a visão de um dos olhos.

Todos os envolvidos no acidente foram encaminhados ao hospital de Anita Garibaldi.