GCM Apucarana prende homem com moto furtada no ano de 2020 em Cambé
Honda Twistter 250 estava com uma placa fria e apresentava sinais identificadores adulterados
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana recuperou, na noite desta sexta-feira (28), em ocorrência registrada em Apucarana, uma motocicleta que havia sido furtada em Cambé em 2020. Um homem foi preso por receptação.
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Segundo a GCM, o veículo, uma Honda Twistter 250, estava com uma placa fria e apresentava sinais identificadores adulterados. Após a constatação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada para os procedimentos.
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O homem que estava com o veículo foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17.ª SDP), que dará sequência à ocorrência.