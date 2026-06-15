Gato rouba a cena em Romeu e Julieta ao morder ator e estraga final do espetáculo; veja vídeo

O que deveria ser o momento mais emocionante de uma apresentação de “Romeu e Julieta” acabou se transformando em uma cena inusitada e divertida na cidade de Izmir, na Turquia. Um gato laranja invadiu o palco durante o desfecho do espetáculo e roubou a atenção do público ao interagir com os bailarinos. (Vídeo abaixo)

A situação ocorreu no Teatro ao Ar Livre de Bornova, durante uma montagem do clássico de William Shakespeare protagonizada pelo bailarino brasileiro Pedro Seara e pela bailarina russa Tatyana Borger. No momento da invasão, a história já se aproximava do fim trágico, com Romeu deitado no túmulo e Julieta prestes a descobrir a morte do amado.

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Foi nesse instante que o gato entrou em cena e decidiu se acomodar ao lado do intérprete de Romeu. Sem se intimidar com a plateia ou com a apresentação, o animal começou a brincar com os cabelos do bailarino e, pouco depois, passou a mordiscá-los.

Apesar da situação inusitada, Pedro Seara permaneceu imóvel para não comprometer a encenação. O comportamento do felino, no entanto, arrancou risadas do público e quebrou completamente o clima dramático que havia sido construído ao longo da apresentação.

Após o espetáculo, Tatyana Borger comentou o episódio e explicou que a cena representava um dos momentos mais emocionantes da obra. Segundo ela, a presença inesperada do gato transformou a atmosfera do palco e fez com que a reação da plateia mudasse rapidamente das lágrimas para o riso.

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Vídeos gravados por espectadores mostram a bailarina tentando afastar discretamente o visitante inesperado enquanto seguia interpretando sua personagem. Mesmo com a interferência, a apresentação continuou normalmente até o fim.

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e ultrapassaram 1,5 milhão de visualizações em menos de um dia. Nos comentários, internautas brincaram que o gato parecia determinado a provar que Romeu não estava realmente morto.

Outros usuários disseram que provavelmente foi a primeira vez que uma plateia reagiu com gargalhadas a uma das cenas mais tristes da literatura mundial. Houve ainda quem perguntasse, em tom de brincadeira, quando seria a próxima apresentação do “ator felino” e como adquirir ingressos para vê-lo novamente.

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Orange cat interrupts "Romeo and Juliet" theatre performance..🐈💃🕺😅 pic.twitter.com/XM1K40WOEN — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) June 12, 2026





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