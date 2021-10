Da Redação

Gato que estava desaparecido é encontrado vivo em parede

Os bombeiros de uma cidade do Arizona, nos Estados Unidos, fizeram o resgate de um gato que estava desaparecido em um local inusitado. O felino foi encontrado com vida dentro de uma parede de concreto. O fato ocorreu no último fim de semana.

O animal estava sendo procurado pelos tutores, que espalharam panfletos pela cidade com informações sobre ele. O gato, no entanto, só foi achado porque o residente da parede da casa em que ele foi encontrado notou algo estranho. Foi aí que ele viu que se tratava de um gato preso nos blocos de concreto da parede e logo acionou os bombeiros.

A hipótese levantada pelos profissionais que realizaram o resgate é que o gato entrou pelo topo da parede oca, se viu preso e começou a rastejar. Apenas a cabeça do felino estava à mostra, visível em uma abertura muito pequena.



Para resgatar o gato, os bombeiros precisaram usar uma marreta e uma ferramenta para arrombamento tipo Halligan. A equipe precisou quebrar blocos da parede para libertar o felino, que estava em perigo.

O gato recebeu atendimento em uma clínica veterinária e, em seguida, foi devolvido ao seu tutor para um reencontro com final feliz. Veja:

Vídeo: Cat Rescue Mesa Fire and Medical Department