Gato é “ressuscitado” por bombeiros durante incêndio em São Paulo

Um gato foi “ressuscitado” durante um incêndio em uma casa em um condomínio em Taubaté, no município de São Paulo, neste sábado (22). Os bombeiros acharam o animal, com sinais de parada cardiorrespiratória, e reanimaram o bichano aplicando ar respirável, oxigenoterapia e ainda realizando compressões no tórax.

O incêndio iniciou no fim da manhã, pela cozinha da residência, no Bairro do Barranco Alto. Mesmo a situação sendo crítica, com muita fumaça no local, os vizinhos alertaram o Corpo de Bombeiros que um dos três gatos da família não havia sido encontrado. Em seguida, os profissionais acharam o animal em um dos quartos da casa, prestando assim os primeiros socorros.

Segundo informações do site de notícias Metrópoles, o gato foi levado pelo seu tutor para uma clínica veterinária e se encontrava em observação.



