Gato é abandonado vivo dentro de sacola em condomínio; vídeo

Nas imagens, é possível ver o gato assustado com a situação

Na manhã de quarta-feira (30), um gato foi encontrado vivo dentro de uma sacola em um condomínio na Rua 15 de Dezembro, na região central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Um vídeo registrado do momento mostra um funcionário do local abrindo a sacola e encontrando o gato abandonado. O síndico do local encaminhou o animal para um Hospital Veterinário para receber atendimentos. Nas imagens, é possível ver o gato assustado com a situação.

O responsável pelo condomínio também chamou a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista.

O autor do crime foi identificado. O caso está sendo investigado pela polícia.

*As informações são do Roma News

