Da Redação

"Gatinha da Cracolândia" é presa por tráfico em SP

A Polícia Civil de São Paulo, em combate ao tráfico de drogas, prendeu nesta quinta-feira (22), Lorraine Bauer Romeira, de 19 anos, conhecida como "Gatinha da Cracolândia".

continua após publicidade .

Em relatórios da investigação ela aparece comercializando crack dentro de tendas no "fluxo" de usuários de drogas da Cracolândia, na região Central de São Paulo. A advogada de Lorraine, Ana Paula Soares, afirmou que ainda não teve acesso ao processo e quando tiver, se posiciona.

Equipes do 77º DP da Santa Cecília cumpriram durante a manhã o mandado de prisão da "Operação Carontes" em Barueri, na Grande São Paulo. O namorado de Lorraine também está preso por tráfico.

continua após publicidade .

Segundo os investigadores, Lorraine confessou no momento da prisão que tinha drogas escondidas no Hotel Avaré, localizado na Rua Helvetia, na região da Cracolândia.

Abastecia hotéis, diz polícia

De acordo com o delegado Roberto Monteiro, Seccional Centro, Lorraine foi filmada pelos policiais, vendendo drogas no fluxo da Cracolândia. Ela também ajudava a abastecer os hotéis onde escondiam as drogas.

continua após publicidade .

No local, as equipes encontraram produtos de crime e um esconderijo de drogas. O responsável pelo hotel será conduzido à delegacia.

Com informações: G1