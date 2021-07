Da Redação

'Gatinha da Cracolândia' é presa e faturava R$ 6 mil por dia

A jovem conhecida como "Gatinha da Cracolândia" foi presa nesta quinta-feira (22) em Barueri, na Grande São Paulo, por suspeita de tráfico de drogas na "Cracolândia". Conforme informações da Polícia Civil, ela atendia pessoas famosas e chegava movimentar, junto de seu namorado, mais de R$ 6 mil por dia.

Entre os entorpecentes apreendidos, havia uma quantidade de maconha, crack e cocaína avaliada em R$ 8.500. De acordo com a Record TV, os investigadores buscam agora descobrir quem são as pessoas famosas atendidas pela jovem e pelo namorado.

Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, havia sido flagrada comercializando crack na região central da capital paulista. Nas imagens, ela aparecia com André, seu namorado, em uma tenda. O mandado de prisão contra ela foi cumprido como parte da Operação Carontes, da Polícia Civil. Já detida, a menina informou que escondia drogas no Hotel Avaré, na rua Helvetia, próximo à Cracolândia.

Em um prédio abandonado ao lado do hotel, foram apreendidos os entorpecentes e, no estabelecimento, a polícia encontrou objetos produto de furto; o porteiro foi preso em flagrante. Há mais ou menos um mês, Lorraine e o namorado foram presos, mas ela ganhou liberdade provisória e domiciliar por ser mãe de uma

No entanto, com o avanço das operações, os investigadores descobriram que a jovem havia assumido o controle da tenda que administrava com o namorado. Agora, ela responderá presa pelo crime de tráfico de drogas.

Informações do site R7.