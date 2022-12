Gata sobrevive após ter corpo atingido por vergalhão em São Paulo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O médico veterinário explicou que, durante a cirurgia, nenhuma hemorragia foi registrada

Uma gata de rua sobreviveu após ser atingida por um vergalhão de construção em Jaú (SP). O caso aconteceu na segunda-feira (26), quando o animal caminhava pela obra de um condomínio. O vergalhão atravessou a pata traseira e parte do abdômen do animal. Não há detalhes sobre o ocorrido. As informações são do UOL.

continua após publicidade .

Como se deu o socorro ao animal:

Acionado, o Corpo de Bombeiros cortou parte do vergalhão e levou a gata, ainda consciente, para um hospital veterinário.

O animal foi sedado e passou por um raio-x.

A cirurgia para tirar o vergalhão levou cerca de duas horas e meia.



"Sabíamos que não tinha lesão em tecido ósseo, preparamos o procedimento pensando em possíveis hemorragias que poderiam acontecer na retirada do vergalhão", disse Leonardo Gonçalves de Oliveira, do Hospital Veterinário Araújo ao UOL.

O médico veterinário explicou que, durante a cirurgia, nenhuma hemorragia foi registrada. O animal apresentou somente sinais de necrose nas partes do corpo em que o objeto tinha entrado.

continua após publicidade .

Agora, a gata está em repouso e sob administração de antibióticos.

"Ela está em processo rápido de recuperação, se alimentando bem, sem dor, apenas ainda com infecções onde existiam as áreas necróticas", afirmou o veterinário.

A previsão é de que ela receba alta e seja encaminhada para adoção na primeira semana de janeiro.

Siga o TNOnline no Google News