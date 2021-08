Da Redação

Gata invade jornal ao vivo e viraliza na web

Nesta semana, o vídeo de uma gata invadindo o estúdio de um jornal encantou a internet. A gatinha preta entrou no estúdio do Jornal Sic New, da Sic TV, no momento em que o âncora do jornal, Everton Leoni, apresentava o programa.

A gata pertence a produção do programa “Câmera Mais” e, segundo a produção do programa, foi feita uma movimentação para a castração da felina, que hoje vive na emissora, sendo cuidada pelos funcionários do local.

Ao ver que se tratava de uma gata preta, o apresentador brinca “Dá sorte, né?”, e oferece água do próprio copo para a pet.

Veja o momento na íntegra:

Com informações; IG Notícias