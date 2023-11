Garota de programa mata rival com garrafa quebrada após briga

Uma garota de programa de 28 anos foi presa suspeita de assassinar a rival, Jéssica Rodrigues de 30 anos, com um pedaço de garrafa de cerveja quebrada. O caso aconteceu em Acreúna, no sudoeste de Goiás, durante uma briga de bar no último sábado (25). Segundo a Polícia Militar (PM), as duas mulheres tinham um longo histórico de discussões e desavenças.

Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. Pelas imagens é possível ver que a suspeita faz um gesto, como se chamasse a vítima para a briga. Durante a discussão, Jéssica joga uma lata de cerveja no rosto da autora. Logo na sequência, as duas mulheres começam a brigar e a suspeita cai no chão.

Ainda conforme a gravação, um homem que presenciava a briga se aproxima para ajudá-la a se levantar. Nesse momento, a autora tira a garrafa que estava presa à cintura dele e vai atrás de Jéssica e a golpeia no pescoço com a garrafa quebrada. A vítima chegou a ser levada para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM foi chamada e prendeu a suspeita em flagrante. Os policiais afirmam que ela confessou o crime. Ela passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.



Rivalidade antiga

Segundo apurações da Polícia Militar, as duas mulheres tinham um histórico de desavenças. No entanto, os motivos das brigas ainda são desconhecidos.



Os policiais também relataram que ambas possuem antecedentes criminais. A suspeita já havia sido presa por ameaça e desacato. Enquanto a vítima tinha passagens por uso, tráfico de drogas e homicídio. Ainda de acordo com a PM, havia um mandado de prisão em aberto contra Jéssica em função do homicídio.

