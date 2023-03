Garota de 5 anos morre após incêndio em apartamento e mãe acaba presa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O fogo não passou para outras moradias e não há informações sobre risco estrutural na construção

Uma criança de 5 anos morreu após um incêndio dentro do apartamento em que morava em Taguatinga (DF), na madrugada desta segunda-feira (6).

continua após publicidade .

Vídeos mostram vizinhos correndo, o desespero de quem estava fora do edifício e a altura das chamas e da fumaça preta no local. Outras imagens feitas pelos bombeiros após o rescaldo mostram a destruição dentro do apartamento. O fogo não passou para outras moradias e não há informações sobre risco estrutural na construção.

O que aconteceu?

continua após publicidade .

A mãe da menina, uma mulher de 32 anos, foi presa por suspeita de causar o fogo propositalmente;

Socorristas dos bombeiros e do Samu perceberam que a menina tinha lesões no pescoço e no maxilar, incompatíveis com a versão da mãe; a suspeita, segundo a Polícia Militar é que a mulher teria tentado cometer suicídio. A perícia deve esclarecer em que momento a menina morreu.

Os bombeiros não conseguiram reanimar a criança, que chegou a ser resgatada por vizinhos, já desacordada;

O fogo foi iniciado no 11º andar do edifício, no setor M Norte, e foi controlado em 20 minutos pelos socorridos;



Alerta

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

As informações são do site UOL.

Siga o TNOnline no Google News