Da Redação

Garis são flagrados dançando funk na rua e viralizam na web

Em uma postagem compartilhada pela Prefeitura do Rio de Janeiro neste domingo (19), um grupo de garis fez sucesso com um vídeo onde aparecem dançando e cantando funk enquanto recolhiam o lixo nas ruas.

continua após publicidade .

Quatro garis foram filmados por um morador de um prédio na rua onde eles realizavam a coleta de lixo. Um deles dança ao fazer sinal para os motoristas desviarem do caminhão de lixo, enquanto outro faz uma coreografia com as pás. Depois, todos começam a dançar fazendo passinhos.

Nos comentários, os internautas declararam que o vídeo "representa muito como são os cariocas" e ainda mencionaram que "isso é o suco de Rio de Janeiro".

continua após publicidade .