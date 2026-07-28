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Garis paralisam coleta em SP após morte de colega atropelado por motorista bêbado

Equipes interromperam os serviços em parte da capital após a morte de trabalhador de 19 anos; operação deve ser normalizada até quarta-feira

Escrito por Gonçalo Junior (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 13:46:09 Editado em 28.07.2026, 13:46:30
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Garis paralisam coleta em SP após morte de colega atropelado por motorista bêbado
Autor Foto: Reprodução/redes sociais

Trabalhadores da concessionária Loga paralisaram parcialmente os serviços de coleta de lixo na região norte de São Paulo nesta segunda-feira (28). A medida foi tomada após a morte do coletor Diego Rafael da Silva, de 19 anos, atropelado na Barra Funda, durante o horário de trabalho.

De acordo com a empresa, responsável pela coleta e gestão dos resíduos na região noroeste, a falta de recolhimento ocorreu na noite da segunda-feira.

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"A Loga informa que, devido à comoção gerada pelo falecimento do colaborador Diego Rafael da Silva, as equipes de coleta paralisaram as atividades de coleta comum e de materiais recicláveis nas vias atendidas pela frequência de coleta da segunda-feira (27), no período noturno".

Ainda de acordo com a concessionária, uma coleta emergencial foi realizada nas principais avenidas para garantir o cumprimento do cronograma. Na manhã desta terça, as equipes saíram normalmente para a coleta. A expectativa é de que a operação seja normalizada até quarta-feira (29).

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A interrupção dos serviços provocou transtornos em vários bairros. "Recebemos muitas mensagens desde as primeiras horas da manhã sobre a falta da coleta de lixo em diversas ruas da nossa região", conta Silvana Cunha, presidente do Conseg Bela Vista, Liberdade e Bixiga.

"É muito triste ver uma fatalidade como essa. Profissionais que saem de casa para exercer um trabalho essencial à cidade merecem voltar em segurança para suas famílias", completa.

A concessionária atua nos bairros de Perus, Pirituba/Jaraguá, Freguesia do Ó/Brasilândia, Casa Verde, Lapa, Butantã, Pinheiros, Sé, Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme, Mooca e Penha.

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O atropelamento

O gari Diego Rafael da Silva, de 19 anos, foi atropelado e morto por um motorista bêbado enquanto trabalhava na noite de domingo (26), na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Garis paralisam coleta em SP após morte de colega atropelado por motorista bêbado
AutorDiego Rafael da Silva, de 19 anos - Foto: Reprodução

Ele atuava na coleta de lixo e recolhia contêineres na parte traseira de um caminhão de limpeza, que estava estacionado e sinalizado, quando foi atingido por um carro.

Diego chegou a receber os primeiros socorros no local, foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

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O autor foi identificado como o empresário chinês Guofang Huang, de 53 anos. Após o atropelamento, ele não parou e fugiu do local. Um motoboy que viu o atropelamento o seguiu, e o empresário retornou ao endereço tempo depois.

O empresário foi submetido ao teste do bafômetro, que aferiu 0,73 mg/l de álcool por litro de ar - acima do limite de 0,34 mg/l, que já é considerado crime.

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Ele foi detido e encaminhado ao 7º DP (Lapa). Huang passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

Em nota, a advogada Jéssica Narjara Camillis, que representa o empresário, diz que "recebeu com serenidade a notícia de sua prisão e acompanhará de perto todos os atos da investigação, colaborando para o pleno esclarecimento dos fatos".

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