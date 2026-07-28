Garis paralisam coleta em SP após morte de colega atropelado por motorista bêbado

Equipes interromperam os serviços em parte da capital após a morte de trabalhador de 19 anos; operação deve ser normalizada até quarta-feira

Trabalhadores da concessionária Loga paralisaram parcialmente os serviços de coleta de lixo na região norte de São Paulo nesta segunda-feira (28). A medida foi tomada após a morte do coletor Diego Rafael da Silva, de 19 anos, atropelado na Barra Funda, durante o horário de trabalho.

De acordo com a empresa, responsável pela coleta e gestão dos resíduos na região noroeste, a falta de recolhimento ocorreu na noite da segunda-feira.

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"A Loga informa que, devido à comoção gerada pelo falecimento do colaborador Diego Rafael da Silva, as equipes de coleta paralisaram as atividades de coleta comum e de materiais recicláveis nas vias atendidas pela frequência de coleta da segunda-feira (27), no período noturno".

Ainda de acordo com a concessionária, uma coleta emergencial foi realizada nas principais avenidas para garantir o cumprimento do cronograma. Na manhã desta terça, as equipes saíram normalmente para a coleta. A expectativa é de que a operação seja normalizada até quarta-feira (29).

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A interrupção dos serviços provocou transtornos em vários bairros. "Recebemos muitas mensagens desde as primeiras horas da manhã sobre a falta da coleta de lixo em diversas ruas da nossa região", conta Silvana Cunha, presidente do Conseg Bela Vista, Liberdade e Bixiga.

"É muito triste ver uma fatalidade como essa. Profissionais que saem de casa para exercer um trabalho essencial à cidade merecem voltar em segurança para suas famílias", completa.

A concessionária atua nos bairros de Perus, Pirituba/Jaraguá, Freguesia do Ó/Brasilândia, Casa Verde, Lapa, Butantã, Pinheiros, Sé, Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme, Mooca e Penha.

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O atropelamento

O gari Diego Rafael da Silva, de 19 anos, foi atropelado e morto por um motorista bêbado enquanto trabalhava na noite de domingo (26), na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Diego Rafael da Silva, de 19 anos - Foto: Reprodução Diego Rafael da Silva, de 19 anos - Foto: Reprodução

Ele atuava na coleta de lixo e recolhia contêineres na parte traseira de um caminhão de limpeza, que estava estacionado e sinalizado, quando foi atingido por um carro.

Diego chegou a receber os primeiros socorros no local, foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

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O autor foi identificado como o empresário chinês Guofang Huang, de 53 anos. Após o atropelamento, ele não parou e fugiu do local. Um motoboy que viu o atropelamento o seguiu, e o empresário retornou ao endereço tempo depois.

O empresário foi submetido ao teste do bafômetro, que aferiu 0,73 mg/l de álcool por litro de ar - acima do limite de 0,34 mg/l, que já é considerado crime.

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Ele foi detido e encaminhado ao 7º DP (Lapa). Huang passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

Em nota, a advogada Jéssica Narjara Camillis, que representa o empresário, diz que "recebeu com serenidade a notícia de sua prisão e acompanhará de perto todos os atos da investigação, colaborando para o pleno esclarecimento dos fatos".