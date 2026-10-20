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FATALIDADE

Gari que estudava medicina morre atropelado por caminhão de lixo

Patrick Revert Borborema, de 48 anos, foi atingido durante uma manobra em marcha à ré em Ponta Porã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Gari que estudava medicina morre atropelado por caminhão de lixo
Autor Natural de Minas Gerais, Patrick não tinha parentes na cidade - Foto: Reprodução

O gari Patrick Revert Borborema, de 48 anos, morreu após ser atropelado pelo caminhão de coleta de lixo em que trabalhava, na manhã desta terça-feira (20), em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ele era servidor efetivo do município e cursava medicina.

-LEIA MAIS: Motorista morre e mulher fica ferida em colisão entre Arapongas e Sabáudia

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O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Vasco da Gama e Américo Vespúcio, no Jardim Primavera. Uma câmera de segurança registrou Patrick descendo do caminhão, perdendo o equilíbrio e caindo sob o veículo durante uma manobra em marcha à ré.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a perícia técnica atenderam à ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.

O motorista do caminhão, de 44 anos, ficou abalado e deverá receber acompanhamento psicológico.

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Em nota, a Prefeitura de Ponta Porã lamentou a morte e informou que mobilizou a equipe de Assistência Social para oferecer acolhimento e apoio aos familiares. Natural de Minas Gerais, Patrick não tinha parentes na cidade, segundo as informações divulgadas pelo g1.

A administração municipal afirmou que acompanha o caso e poderá apresentar novas informações após o esclarecimento das circunstâncias do acidente.

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