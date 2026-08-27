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Gari morre atropelado por caminhão da coleta de lixo durante trabalho

Trabalhador da coleta morreu aos 40 anos de idade enquanto estava trabalhando; ele deixa esposa e três filhos

Escrito por Da Redação
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Gari morre atropelado por caminhão da coleta de lixo durante trabalho
Autor O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou o óbito da vítima no local - Foto: Reprodução

O gari David Willian Serafim, de 40 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (26) após ser atropelado pelo caminhão da coleta municipal em Matão, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 13h30 na Avenida Valdemar Palma, no bairro Cidade Jardim, enquanto ele realizava o serviço de coleta de lixo.

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Imagens de uma câmera de segurança de um imóvel próximo registraram o momento em que o coletor foi atingido pelo veículo durante uma curva. De acordo com informações iniciais apuradas pela Polícia Civil, o motorista não percebeu a presença do colega devido a um ponto cego do caminhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou o óbito da vítima no local.

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A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para periciar o local. Os peritos devem analisar as imagens gravadas e recolher outros elementos técnicos para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

Nota da empresa responsável pela coleta

Em nota, a empresa responsável pela coleta de lixo no município informou que abriu uma investigação interna para apurar os fatos. A concessionária ressaltou que David integrava o quadro de funcionários de forma regular e que havia passado por todos os treinamentos de segurança exigidos para o exercício da função.

A morte de David causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Ele deixa esposa e três filhos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

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